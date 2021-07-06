ФСБ Російської Федерації заявила про затримання у Санкт-Петербурзі консула генконсульства Естонії Марта Лятте.

Лятте звинувачують у ніби-то спробі отримати закриту інформацію від громадянина Росії.

У ФСБ заявили, що дипломата “спіймали на гарячому” і він несе ворожий характер стосовно Російської Федерації.

У відомстві заявили, що до іноземного консула застосують передбачені міжнародним правом заходи.

Згідно з міжнародними нормами, дипломати є недоторканими особами у країні перебування, тож у разі порушення закону їх можна позбавити права перебування.

У МЗС Естонії звинувачення назвали безпідставними та заявили, що це чергова провокація з боку РФ.

17 квітня 2021 року ФСБ висунула схожі звинувачення консулу України Олександру Соснюку.

У спецслужбі стверджували, що дипломат ніби-то намагався отримати закриту інформацію з баз даних російських правоохоронних органів.

Російська Федерація вислала консула за межі держави, а Україна відповіла на це дзеркальними діями.

МЗС України назвало ці дії РФ нападом правоохоронних органів на дипломата.

Детальніше про затримання Олександра Соснюка, читайте в матеріалі Фактів ICTV.