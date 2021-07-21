Радник Держдепу США Дерек Шолле заявив, що участь Сполучених Штатів у нормандському форматі не допоможе вирішити проблему агресивної поведінки Росії.

На думку Шолле, проблемою російської агресії є сама Росія, яка створює проблеми.

– На даний момент, я вважаю, участь США в нормандському форматі, – це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема – це Росія, Росія – це агресор, той, хто створює проблеми, – сказав радник Державного департаменту.

За словами дипломата, Сполучені Штати мають бажання підтримати переговори і “змусити Росію припинити те, що вона робить”. Шолль наголосив, що під час зустрічі з Путіним Байден чітко доніс йому цю думку.

Шолле повідомив, що зниження напруженості і надання Україні підтримки буде питаннями, які на майбутній зустрічі обговорять Зеленський і Байден.

Дата анонсованої зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена поки невідома, однак заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент повідомив, що вона неодмінно відбудеться влітку.