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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Участь США у нормандському форматі не зупинить агресію РФ – радник Держдепу

Дерек Шолле

Радник Держдепу США Дерек Шолле заявив, що участь Сполучених Штатів у нормандському форматі не допоможе вирішити проблему агресивної поведінки Росії.

На думку Шолле, проблемою російської агресії є сама Росія, яка створює проблеми.

– На даний момент, я вважаю, участь США в нормандському форматі, – це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема – це Росія, Росія – це агресор, той, хто створює проблеми, – сказав радник Державного департаменту.

За словами дипломата, Сполучені Штати мають бажання підтримати переговори і “змусити Росію припинити те, що вона робить”. Шолль наголосив, що під час зустрічі з Путіним Байден чітко доніс йому цю думку.

Шолле повідомив, що зниження напруженості і надання Україні підтримки буде питаннями, які на майбутній зустрічі обговорять Зеленський і Байден.

Дата анонсованої зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена поки невідома, однак заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент повідомив, що вона неодмінно відбудеться влітку. 

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

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