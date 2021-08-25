СМС для російських військових та графіті: як минув День Незалежності України у РФ

Українські патріоти на День Незалежності України розмістили в кількох містах Російської Федерації проукраїнські графіті та стікери.
Про це стало відомо Фактам ICTV з власних джерел.
Зокрема, вітальні написи з’явилися в Ростові-на-Дону, Владикавказі, Беслані та Моздоку.
Графіті також намалювали в одному з центральних парків Москви. Там же запустили феєрверки в супроводі гімну України.
Крім того, російським військовим стали надходити смс-повідомлення – Крим окупований, а Донбас – це територія незалежної України.
В окупованому Латугіно, що в Луганській області, пам’ятник російському ідеологу, на честь якого і названо місто, прикрасили жовто-блакитними кульками.
Крім того, там з’явилися написи 30 на жовтому тлі, а також запустили два десятки повітряних кульок в кольорах українського прапора.