Українські патріоти на День Незалежності України розмістили в кількох містах Російської Федерації проукраїнські графіті та стікери.

Про це стало відомо Фактам ICTV з власних джерел.

Зокрема, вітальні написи з’явилися в Ростові-на-Дону, Владикавказі, Беслані та Моздоку.

СМС для російських військових та графіті: як минув День Незалежності України у РФ / 8 фотографий

Графіті також намалювали в одному з центральних парків Москви. Там же запустили феєрверки в супроводі гімну України.

Крім того, російським військовим стали надходити смс-повідомлення – Крим окупований, а Донбас – це територія незалежної України.

СМС для російських військових та графіті: як минув День Незалежності України у РФ / 4 фотографии

В окупованому Латугіно, що в Луганській області, пам’ятник російському ідеологу, на честь якого і названо місто, прикрасили жовто-блакитними кульками.

Крім того, там з’явилися написи 30 на жовтому тлі, а також запустили два десятки повітряних кульок в кольорах українського прапора.