Російські інтернет-тролі, спрямовані Кремлем, атакували кілька десятків західних видань, свідчить нове дослідження Центру вивчення злочинності та безпеки Кардіффського університету.

Метою російських тролів було схилення громадської думки читачів іноземних видань на користь РФ.

На думку фахівців, атакам тролів піддалися щонайменше 32 відомих ЗМІ у 16 країнах світу, зокрема британські видання Mail Online, Express і Times, американське Fox News, французьке Le Figaro, німецькі Der Spiegel і Die Welt, а також італійське La Stampa.

Так звані інтернет-тролі залишали під матеріалами видань різноманітні коментарі, які ніби-то відображають думку мешканців цією країни.

Потім, ці ж коментарі використовували прокремлівські видання в Росії та писали на їх основі цілі статті.

Дослідники використали метод розпізнавання патернів для аналізу коментарів користувачів, щоб визначити не зовсім справжніх читачів.

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Усього було виявлено 242 різноманітних матеріала, які базувались на таких коментарях і мали антизахідний, провокаційний характер.

Публікували брехливі статті не лише російські ЗМІ, а й деякі європейські. Особливо багато таких матеріалів у Болгарії.

Джерело: Crime and Security Research Institute, ВВС