Не може бути й мови: в РФ відкинули пропозицію Ердогана виступити посередником

В МЗС Російської Федерації відкинули пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана виступити посередником у вирішенні конфлікту на Донбасі. Речниця відомства Марія Захарова заявила, що про це “не може бути й мови”.

Під час брифінгу вона вкотре висловила пропагандистський наратив про “внутрішньоукраїнський конфлікт”.

— Про якусь посередницьку роль Туреччини між РФ та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може бути й мови, – сказала Захарова.

Вона також заявила, що Росія ніби-то не є однією зі сторін конфлікту на Донбасі. Захарова додала, що президент Туреччини міг би лише спробувати “переконати українську владу відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу” та “почати виконувати мінські домовленості” у діалозі з проросійськими окупантами.

Наприкінці листопада Реджеп Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником у вирішенні збройного конфлікту, розв’язаного Росією проти України.

За його словами, Туреччина вже налагодила контакти з Києвом та Москвою. Політик наголосив, що Анкара виступає за мирне врегулювання російсько-українського конфлікту.

В Офісі президента заяву Ердогана сприйняли позитивно. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що це принесе очікуваний результат, якщо Росія погодиться. А відмова РФ укотре продемонструє її невпевненість.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна вітає будь-які зусилля партнерів, які можуть допомогти в завершенні військового конфлікту на Донбасі і поверненні тимчасово непідконтрольних уряду територій, але при цьому Україна залишається відданою нормандському формату.