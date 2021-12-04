Росія офіційно зробила ватажків бойовиків “ЛДНР” членами партії Путіна

Очільник партії президента РФ Володимира Путіна Дмитро Медведєв видав партійні квитки Єдиної Росії важкам бойовиків так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Про це йдеться на сайті політичної партії. У повідомленні зазначили, що перед відкриттям третього етапу політсили Путіна відбулася так звана урочиста церемонія вручення партійних квитків.

Зокрема, їх отримали ватажки терористичних організацій на Донбасі. Серед них – Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Очільники бойовиків “ДНР” та “ЛНР” офіційно стали членами партії Росії, представники влади якої дотепер намагаються заперечувати свою причетність до окупації Криму та Донбасу.

Партійні квитки отримали також глави Мордовії та Коми, губернатор Іркутської області, очільник Міністерства освіти Російської Федерації та інші.

Війна на Донбасі

У 2014 році Росія здійснила вторгнення в Україну, тимчасово окупувавши територію Кримського півострова, а також Донецької та Луганської областей.

Згодом Кремль розпочав збройну агресію. Штаб Операції об’єднаних сил щодня повідомляє про порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку Росії.

В іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що Росія планує наступ на Україну на початку 2022 року за участі 175 тис. військових, з метою захопити близько двох третин території держави.