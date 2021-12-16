Суд у Ростові визнав присутність Росії на Донбасі, після чого видалив текст документу

В Росії із сайту райсуду Ростова-на-Дону зникла ухвала суду, яка визнала наявність російської армії на Донбасі.

10 листопада Кіровський райсуд міста засудив громадянина РФ В’ячеслава Забалуєва за посередництво у хабарництві.

Згідно з рішенням судді, у 2019 році Забалуєв поставив під загрозу постачання продовольства для російських військовослужбовців до самопроголошених ДНР та ЛНР.

Коли журналісти та медіа звернули увагу на контраверсійний документ, текст рішення із сайту зник, однак в Інтернеті збереглася його архівна копія.

Матеріали справи

Підозрюваний громадянин РФ В’ячеслав Забалуєв працював заступником директора в ростовській філії компанії Технологія, яка займається харчуванням військовослужбовців за контрактом з російським підприємством Воєнторг.

– У період його трудової діяльності його обов’язками були організація та виконання зобов’язань із закупівлі та продажу продовольства… Дане продовольство призначалося для відправки у військові частини Збройних Сил РФ, що дислокуються на території “ДНР” та “ЛНР”, – йдеться у вироці суду.

Також у документі наводяться слова одного зі свідків у справі. Йдеться, зокрема, про “складність та небезпеку маршруту, яка полягала в тому, що водії, ризикуючи власним життям на кордоні, знімають номери і віддають свої документи”.

Підозрюваного В’ячеслава Забалуєва визнали винним за статтею про посередництво у хабарі під час виконання службових обов’язків.

За передачу 990 тисяч рублів від начальника керівнику Центру держсанепідемнагляду Південного військового округу його засудили до п’яти з половиною років в’язниці.

Присутність Росії на Донбасі

З перших днів конфлікту на сході України офіційний Кремль спростовував будь-яку причетність до війни та заперечував присутність регулярної російської армії на окупованих територіях.

Російські провладні політики стверджували, що українським військовим на Донбасі протистоїть так звана народна міліція та ополченці, до складу яких входять жителі Донеччини та Луганщини.

Водночас на присутність ЗС РФ на території Донбасу фіксували як журналісти, так і українські спецслужби. Тепер ця присутність фактично була підтверджена і в російському суді.