НАТО перекинуло війська в країни Балтії та Польщу лише після анексії Криму – США

Північноатлантичний Альянс ніде не насаджує антиросійських настроїв та не шукає конфронтації з РФ.

Таку думку висловила представник США в НАТО Джуліан Сміт на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

– Росія турбується про свою безпеку, але й країни НАТО – також. НАТО перекинуло сили в країни Балтії та Польщу лише після того, як Росія вторглася до Криму у 2014 році, – наголосила Сміт.

За її словами, саме російські окупаційні сили зараз перебувають в Україні, Грузії та Молдові.

Нагадаємо, раніше депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни колишнього СРСР та Організації Варшавського договору не могли осиротіти після розвалу Радянського Союзу, оскільки Російська Федерація ніколи не була їхнім батьком.

За його словами, РФ радше є серійним ґвалтівником цих держав.

Він також наголосив, що Росія “отримає по яйцях” у разі, якщо вчинить спробу вторгнення.