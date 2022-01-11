Екс-голова МЗС Польщі назвав Росію серійним ґвалтівником

Російська Федерація ніколи не була батьком для країн колишнього СРСР та Організації Варшавського договору, а радше є серійним ґвалтівником.

Таку заяву зробив депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський у відповідь на слова голови міністерства закордонних справ Російської Федерації про країни, які нібито осиротіли після розвалу Радянського Союзу.

За словами російського міністра, Північноатлантичний Альянс перетворився на геополітичний проект, нібито спрямований на захоплення території країн, що входили до СРСР та Організації Варшавського договору.

– З’ясуйте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви зможете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте прийти ще раз, отримаете по яйцях, – написав Сікорський.

У свою чергу на публікацію відповіла речник МЗС РФ Марія Захарова, яка заявила, що Росія – жіночого роду, а Сікорський став жертвою “концепції ґендерного різноманіття”.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you’ll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 10, 2022

Нагадаємо, раніше під час двосторонніх переговорів у Женеві Росія висунула делегації США вимогу відмовитися від освоєння територій держав, які вступили до Альянсу після 1997 року.

У Москві фактично хочуть, щоб Альянс повернувся на рубежі 1997 року, заявив на брифінгу заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

За його словами, російська делегація чітко вказала, що без просування за цими трьома ключовими для Москви напрямами робота над іншими проблемами буде “під питанням”.

Фото: Facebook Радослава Сікорского