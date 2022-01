Екс-голова МЗС Польщі назвав Росію серійним ґвалтівником

Російська Федерація ніколи не була батьком для країн колишнього СРСР та Організації Варшавського договору, а радше є серійним ґвалтівником.

Таку заяву зробив депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський у відповідь на слова голови міністерства закордонних справ Російської Федерації про країни, які нібито осиротіли після розвалу Радянського Союзу.

За словами російського міністра, Північноатлантичний Альянс перетворився на геополітичний проект, нібито спрямований на захоплення території країн, що входили до СРСР та Організації Варшавського договору.

У свою чергу на публікацію відповіла речник МЗС РФ Марія Захарова, яка заявила, що Росія – жіночого роду, а Сікорський став жертвою “концепції ґендерного різноманіття”.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you’ll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb

— Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 10, 2022