Байден допускає, що Путін “втрутиться” в Україну, але повномасштабної війни не хоче

— Я припускаю, що він (Путін, – Ред. ) втрутиться (в Україну, – Ред. ), адже він має щось зробити, – сказав Байден.

Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції, відповідаючи на запитання про загрозу російського вторгнення.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що Володимир Путін “втрутиться” в Україну, але “повномасштабної війни” він не хоче.

Водночас, Байден попередив, що російський президент заплатить “серйозну і дорогу ціну” за “випробування” Заходу.

Зі свого боку, Москва продовжує заперечувати плани нападу або вторгнення, паралельно нарощуючи війська біля українських кордонів. Наразі, за різними оцінками, поблизу кордону України перебувають близько 100 тис. військових РФ.

Байден під час пресконференції зазначив, що в разі нового вторгнення Росії в Україну російські банки не зможуть проводити операції з доларом.

У Білому домі також оприлюднили заяву, в якій Джен Псакі зазначила, що США вважатимуть новим вторгненням Росії в Україну будь-яке перетинання російськими військами українського кордону.