У Білому домі вважатимуть новим вторгненням Росії в Україну будь-яке перетинання російськими військами українського кордону. З такою заявою виступила речниця Білого дому Джен Псакі.

— Президент Байден чітко говорив російському президенту: якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників, – йдеться у заяві Псакі.

За її словами, Байден підтвердив, що на подібні дії “буде дано рішучу, дзеркальну та єдину відповідь”.

Вона зазначила, що Москва має “великий досвід стратегії агресії, крім військових дій”. Серед іншого, вона назвала кібератаки та тактику використання нерегулярних збройних формувань.

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив візит до Києва. Він заявив, що країни Заходу діятимуть скоординовано, щоб Росія відчула наслідки своєї агресії проти України.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Росії загрожують масштабні санкції в разі загострення агресії проти України.

А ще раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зазначала, що Вашингтон підготував 18 сценаріїв санкцій на випадок вторгнення військ РФ в Україну.