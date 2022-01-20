РФ не зможе проводити операції з доларом в разі нового вторгнення в Україну – Байден

У разі нового вторгнення Росії в Україну російські банки не зможуть проводити операції з доларом. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час пресконференції за підсумками року на посаді.

Глава Білого дому наголосив, що Росія понесе відповідальність, якщо вторгнеться в Україну, але це залежатиме від того, чи це локальна операція, чи щось ще.

— Він (президент РФ Володимир Путін, – Ред.) ніколи не бачив санкцій, подібних тим, які я пообіцяв запровадити, – сказав Байден.

Байден додав, що у разі вторгнення в Україну це буде “катастрофа” для Росії.

Під час пресконференції Байден також оцінив ймовірність вступу України до НАТО. За його словами, найближчим часом приєднання України до Альянсу є малоймовірним через невиконання всіх вимог. Водночас, за його словами, США не мають наміру скорочувати свою військову присутність у Європі.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що у США вважатимуть новим вторгненням Росії в Україну будь-яке перетинання російськими військами українського кордону.