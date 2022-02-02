Яхти розміром з багатоповерхівку, шикарні вілли на узбережжі та дорогі автівки. Буденність верхівки російської еліти. І до хорошого життя, як відомо, звикаєш швидко.

Та вже незабаром доля може підкинути неприємний сюрприз і люкс доведеться змінити на економ.

Законопроєкт про запровадження обмежень в разі посилення військової агресії з боку Росії внесли на розгляд Конгресу. Він передбачає, що під санкції може потрапити навіть особисто Путін. Подія може стати прецедентом, адже у світовій практиці це не заведено.

Офіційно Володимир Володимирович заявляв, що активів за кордоном не має. А сам живе на повному держзабезпеченні.

Але які статки Путіна за кордоном можуть заморозити?

За деякими даними, гроші Путіна обертаються десь у системі Інституту релігійних справ, або, як його інколи називають, банк Ватикану. Подейкують, що у цій системі Путін зберігає $300 млн. Але це лише припущення, тому що перевірити це майже неможливо.

До санкційного списку також можуть потрапити доньки Путіна та гімнастка Аліна Кабаєва.

Перші дзвіночки про можливу втрату майна вже отримав російський олігарх Олег Дерипаска. В жовтні минулого року ФБР провела обшуки одразу у двох маєтках, пов’язаних із бізнесменом: обидва маєтки – в США, у Вашингтоні та в Нью-Йорку.

Навіть якщо майно переписане на родичів, як у випадку з Дерипаскою, це не перепона. Тобто вони формально вважають, що це ухиляння. І все це буде заморожено.

Чимало від нових санкцій може втратити й інший олігарх з оточення Путіна. 142-е місце у рейтингу найбагатших людей за версією Forbes – у Романа Абрамовича.

Порахувати кількість, та що найголовніше, вартість нерухомості – дуже складно.

Втім, не олігархами єдиними. У разі запровадження санкцій розпрощатись зі своїм майном може і відомий пропагандист Володимир Соловйов.

Під щедру роздачу американських санкцій може потрапити і керівниця пропагандистського ресурсу Russia Today Маргарита Симоньян.

За даними розслідування команди Олексія Навального, пані Симоньян разом зі своїм чоловіком та іншими родичами відмили на зйомках фільму про кримський міст щонайменше 46 млн руб.

З медійних персон до санкційного списку потрапив ще й директор Першого каналу Костянтин Ернст. Офіційних відомостей небагато, та подейкують, що він має нерухомість на узбережжі Маямі.

Під санкціями може опинитися і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Відомо, що його донька живе у Парижі. Туди ж часто полюбляє літати молода дружина чиновника Тетяна Навка. Поки що, адже скоро вона може стати невиїзною.

Важче буде поїхати до своєї доньки й міністру закордонних справ Сергію Лаврову. Подейкують, що саме в Штатах міністр планував доживати старість.

Бджоли проти меду. Приблизно такий вигляд має ситуація, коли підсанкційна російська еліта лає Захід на всі боки. Обмеження ще не запроваджені, їх тільки обговорюють, а путінське оточення вже потроху підтискає хвости. Втратити величезні статки нікому не хочеться.