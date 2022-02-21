Президент Росії Володимир Путін скликає на понеділок, 21 лютого, позачергове засідання Ради безпеки РФ.

Про це поінформував у коментарі російським ЗМІ його речник Дмитро Пєсков.

– Це – велика Рада безпеки… Також у президента сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов, – заявив Пєсков.

На уточнююче запитання, чи це засідання Радбезу РФ є екстреним або ж регулярним, представник Кремля повідомив, що воно “не регулярне”.

Водночас Пєсков не став озвучувати порядок денний засідання.

Як відомо, Рада безпеки Росії є дорадчим органом при президенті РФ. Цей орган займається аналізом та стратегічним плануванням у питаннях безпеки, а також підготовкою рішень президента РФ у сфері безпеки.

Путін збирає засідання Радбезу РФ на тлі інспірованого Кремлем значного загострення ситуації на українському Донбасі, посилення обстрілів та провокацій (як-от “евакуація” українських громадян, зокрема й дітей, до Ростовської області Росії).

15 лютого Держдума Росії підтримала постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання” терористичних утворень “ДНР” та “ЛНР”. Тепер рішення повинен затвердити Кремль.

Варто зазначити, що на 22 лютого заплановане позачергове засідання Ради Федерації РФ. Це верхня палата парламенту Росії, яка складається з сенаторів.

Саме Рада Федерації у 2014 році дозволила Путіну ввести російські війська на територію України.

Джерело: Медуза