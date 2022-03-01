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Факти / Світ / Росія

Японія запровадила санкції проти Путіна та його оточення

Людмила Богданова редакторка стрічки
Фуміо Кісіда

Японія запроваджує санкції проти президента РФ Володимира Путіна та його оточення у зв’язку з розв’язанням повномасштабної війни проти України.

У санкційний список потрапили:

  • міністр закордонних справ Сергій Лавров;
  • міністр оборони Сергій Шойгу;
  • начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов;
  • секретар Ради безпеки Микола Патрушев;
  • заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Активи цих осіб будуть заморожені. Японський уряд також вирішив заморозити активи трьом банкам  – Промсвязьбанк (ПСБ), Банк Росія та ВЭБ.РФ.

Крім того, Японія заборонить експорт 49 російським компаніям та організаціям, зокрема ФСБ та ГРУ.

– Ми покажемо, що необдуманий акт насильства коштує величезної ціни…Відносини міжнародної спільноти з Росією більше не можуть бути такими, як раніше, – сказав журналістам прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Кісіда також повідомляв, що уряд Японії надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу на суму $100 млн.

Джерело: Kyodo

Фото: Getty Images

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