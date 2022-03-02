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Факти / Світ / Росія

Російський Сбербанк йде з європейського ринку

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Російський Сбербанк йде з європейського ринку

Найбільший банк Росії Сбербанк оголосив про вихід з європейського ринку. Російська економіка, зокрема банківський сектор, після того, як РФ розпочала війну проти України, продовжує відчувати наслідки вторгнення.

– Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом коштів та загрозою безпеці співробітників і відділень. Через розпорядження Центрального банку Росії Сбербанк не зможе здійснити постачання ліквідності до європейських дочірніх банків, – повідомили в організації.

У Сбербанку зазначили, що його дочірні банки мають високий рівень капіталу і якість активів. Тому клієнтам заявили, що банк має достатньо коштів для виплат всім вкладникам.

Наприкінці лютого російські компанії, що торгуються на Лондонській біржі, впали через посилення санкцій щодо РФ через її вторгнення в Україну. Зокрема, акції Сбербанку впали на 75%.

Перед цим Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про заморожування активів Центрального банку Російської Федерації.

Зокрема, заборонили операції, пов’язані з управлінням резервами, активами Центрального банку РФ та операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, що діє від імені та за дорученням Центрального банку.

Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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