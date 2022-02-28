Російські компанії, що торгуються на Лондонській біржі, впали через посилення санкцій щодо РФ.

Про це повідомляє видання The MarketWatch, яке опублікувало добірку котирувань.

Так, російські компанії, що котируються на біржі у доларовому вираженні, впали в понеділок, 28 лютого, після того, як Захід вирішив виключити деякі російські банки із системи SWIFT.

Сбербанк SBER -69,51% впав на 75%, а Лукойл Lukoil -55,43% впав на 58%.

Акції Роснефти ROSN, -45,49%, впали на 41% після того, як BP (British Petroleum) оголосила про вихід зі свого міноритарного пакета.

Акції Газпром нефти GAZ, -17,70%, нафтовидобувної дочірньої компанії Газпрому, впали на 25%, а ФосАгро PHOR, -62,61%, впали на 55%.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про заморожування активів Центрального банку Російської Федерації.

За даними російського Forbes, рубль на міжнародних торгах впав до історичного мінімуму, втративши понад 30% вартості до долара та євро. На піку курс долара вранці у понеділок, 28 лютого, перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.