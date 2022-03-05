У Росії фіксують масові збої у соціальній мережі Twitter та відеохостингу Youtube.
Згідно з даними Downdetecror, масові збої зафіксовано на всій території Російської Федерації.
Рішення щодо обмеження роботи соціальних мереж ухвалене Генпрокуратурою Росії ще 24 лютого 2022 року.
За даними порталу Globalcheck, що відслідковує інформацію про блокування та доступність сайтів, у Росії починають блокувати Facebook та Twitter.
Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування соцмережі Facebook у Росії. У російському відомстві назвали це відповідним заходом за блокування акаунтів російських ЗМІ у західних країнах.
Російський медіарегулятор навіть пригрозив блокуванням інтернет-енциклопедії Wikipedia, бо на порталі розміщено статті про вторгнення РФ в Україну.