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Факти / Світ / Росія

В Росії почали блокувати Twitter та YouTube

Ілля Нежигай редактор стрічки
YouTube

У Росії фіксують масові збої у соціальній мережі Twitter та відеохостингу Youtube.

Згідно з даними Downdetecror, масові збої зафіксовано на всій території Російської Федерації.

Рішення щодо обмеження роботи соціальних мереж ухвалене Генпрокуратурою Росії ще 24 лютого 2022 року.

В Росії почали блокувати Twitter та YouTube / 2 фотографии

За даними порталу Globalcheck, що відслідковує інформацію про блокування та доступність сайтів, у Росії починають блокувати Facebook та Twitter.

Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування соцмережі Facebook у Росії. У російському відомстві назвали це відповідним заходом за блокування акаунтів російських ЗМІ у західних країнах.

Російський медіарегулятор навіть пригрозив блокуванням інтернет-енциклопедії Wikipedia, бо на порталі розміщено статті про вторгнення РФ в Україну.

Джерело: Downdetector

Фото: Dreamstime

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