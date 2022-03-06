ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ / Росія

Від Apple до Boeing: список компаній, які пішли з російського ринку через війну в Україні

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
протести проти Росії у Фінляндії

Проти Росії через розпочату Кремлем війну проти України запроваджують санкції не лише на рівні держав.

У самій Росії відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.

Факти ICTV підготували список компаній, які залишили російський ринок або обмежили там свою роботу.

Примітка: виділені компанії додалися до списку станом на 6 березня.

  • Ajax Systems – закриває продажі та офіс на території РФ;
  • Airbus – призупинила діяльність у Росії;
  • AerCap – лізингодавець світової комерційної авіації припинив співпрацю з авіакомпаніями РФ;
  • All3Media – зупиняє всі бізнес-переговори з телемовними клієнтами з Росії;
  • American Express – призупинила діяльність;
  • Apple Pay – повне блокування;
  • Apple – повний вихід із ринку;
  • Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу;
  • Adobe – припинили продаж своїх сервісів у Росії;
  • American Express – призупинила співпрацю з партнерами в РФ;
  • Aston Martin – зупинка постачання продукції;
  • Audi – виходять із ринку;
  • AMD – заборона постачання мікрочипів і незабаром заборона постачання відеокарт;
  • Amazon – повний блок всього ритейлу;
  • Adobe – повний блок;
  • Binance – криптобіржа обмежила доступ власникам карток банків РФ, які потрапили під санкції;
  • British Petrolium – вийшли з Роснафти 20% акцій;
  • BBC – відгук ліцензій на мовлення;
  • Bentley – призупинила постачання;
  • BMW – закриває заводи, блокує постачання;
  • Bolt – вихід із ринку;
  • Boeing – вихід з ринку;
  • Burberry – припинення доставки онлайн-магазину;
  • Cadillac – виходять з ринку;
  • Carlsberg – зупиняє експорт та інвестиції до Росії;
  • Cannes Festival – блок Росії делегації;
  • Canon – призупинив роботу інтернет-магазинів у РФ;
  • Cartier – припинення діяльності на території РФ;
  • Cex Io – криптомайданчик банить російських користувачів;
  • Chanel – закриває 17 магазинів у РФ;
  • Chevrolet – виходять з ринку;
  • Cinema 4D – не працює програма;
  • Cisco Systems Inc. – призупинив усі бізнес-операції у Росії та Білорусі;
  • Coursera – освітня платформа зупиняє свою діяльність на території РФ;
  • Daimler Truck – призупинила діяльність у РФ, зупинила співпрацю з КАМАЗом;
  • Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією Простоквашино;
  • Dassault – зупиняє постачання джетів Falcon до Росії;
  • Diageo – призупинив постачання алкоголю до Росії;
  • Disney – скасування прокату всіх фільмів;
  • Dell – вихід з ринку;
  • Dropbox – перестане працювати в країні за кілька днів;
  • DHL – вихід з ринку;
  • Ducati – призупинила постачання;
  • EA Sports – видалить Росію з ігор серії FIFA та NHL;
  • eBay – призупинила доставку замовлень до Росії;
  • Equinor – розірвала зв’язки з партнерами;
  • Eurovision – дискваліфікація;
  • Ericsson – вихід з ринку;
  • Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній РФ;
  • Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках;
  • Everton – розірвав контракт з USM, Мегафон та Yota;
  • Facebook – бан акаунтів російських кремлівських ЗМІ;
  • Fazer – призупиняє експорт до Росії;
  • FEDEX – зупиняє всі послуги у Росії та Білорусі;
  • Flashscore – відключило можливість дивитися результати турнірів з Росії;
  • Formula 1 – розірвала договір на проведення Гран-прі Росії;
  • Ford – закриває усі магазини;
  • FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у РФ;
  • Google – зупинив продаж реклами у РФ;
  • Google Pay – частковий блок;
  • Google Maps – блок інфо для РФ;
  • General Motors – зупиняє експорт;
  • H&M – призупиняє продажі в РФ;
  • Hermes – тимчасово закривають магазини в РФ;
  • Hitachi – зупиняє виробництво РФ і експорт техніки;
  • Honda – призупинила постачання;
  • HP – заборона ввезення;
  • Harley Davidson – припинення постачання;
  • IBM – вихід з ринку РФ;
  • IKEA – призупиняє роботу магазинів у Росії та Білорусі;
  • Inditex (власник бренду Zara) – припиняє торгівлю в Росії, закриває магазини та онлайн-торгівлю;
  • Instagram – блокування пропаганди;
  • Intel – заборона постачання мікрочипів;
  • IPC – паралімпійцям з РФ та Білорусі заборонили виступати на Паралімпіаді;
  • ITV Studios – припинила продаж нових ліцензій клієнтам з Росії;
  • Jaguar – виходять з ринку;
  • Jooble – видалили сервіс та зробили заяву;
  • Jysk – тимчасово припиняє роботу в Росії;
  • Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent) – закривають магазини в РФ;
  • KONE – призупинив поставки до Росії;
  • KUNA – вихід з ринку;
  • Lamborghini – призупинила постачання;
  • Lego – призупинив постачання своєї продукції магазини Росії;
  • Lenovo – вихід з ринку;
  • Lexus – призупинив постачання автомобілів до РФ;
  • LinkedIn – готуються до повного виходу з країни;
  • Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) – закривають магазини в РФ з 6 березня;
  • Luding Group – тимчасово зупинив постачання алкоголю до РФ;
  • MOK – скасування всіх змагань;
  • Mango – тимчасово закриває магазини та онлайн-магазин у країні;
  • Mastercard – призупинення виробництва карток, операцій, відключення кількох банків;
  • Maersk – зупинка поставок в/з Росії – тепер без речей з Ali express та ASOS;
  • Marks & Spencer – призупиняють постачання до Росії;
  • Mazda – призупинила постачання;
  • Mercedes – вихід із країни;
  • Megogo – видалення всіх російських фільмів, припиняє свою діяльність у РФ;
  • Metro – звільнення 10к працівників;
  • Michelin – оголосив про зупинення діяльності у Росії;
  • Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру;
  • Microsoft – призупиняє продажі товарів та надання послуг у Росії;
  • Minecraft – Одна з найпопулярніших відеоігор в історії зникла з російських Google Play і App Store;
  • Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з РФ;
  • Moody’s – призупиняє комерційну діяльність у Росії;
  • NFT – блок коштів користувачів РФ та РБ, переказ їхніх грошей Україні;
  • NHL – повний блок для гравців із РФ;
  • Netflix – зупинка виробництва РФ серіалів;
  • Nike – закривають усі магазини;
  • Ninja Sushi – назавжди пішла з Росії.
  • Nintendo – заборона на покупки у рублях;
  • Nestle – закриває всі 6 фабрик у РФ;
  • Nokia – припинить постачання технологічного обладнання для стільникового зв’язку до Росії;
  • OneWeb – призупинили всі запуски з Байконура;
  • OnlyFans – закриття в країні;
  • Oracle – призупиняє роботу у Росії;
  • Paysera – блокування;
  • PayPal – призупинив роботу в Росії;
  • Paramount – блок кінопрокату;
  • Parimatch – відкликали франшизу;
  • Renault – вихід із ринку;
  • Revolut – обмежив операції з картами користувачів РФ та Білорусі;
  • Play Station – неможливо здійснити оплату;
  • Pornhub – заборона доступу до контенту;
  • Porsche – вихід із Росії;
  • Prada – призупинили продажі в Росії;
  • Puma – припинили поставки до Росії, закрили всі магазини;
  • Rolls-Royce – припинила постачання двигунів та запчастин для Аерофлоту;
  • S&P Dow Jones – видаляє російські акції зі своїх індексів, і позбавляє країну статусу ринку, що розвивається;
  • Samsung – призупиняє постачання телефонів та чіпів до РФ;
  • Samsung pay – блокування сервісу;
  • Siemens – призупинила постачання;
  • Simple – один із найбільших постачальників алкоголю в РФ зупинив поставки;
  • Škoda – призупиняє свою діяльність у Росії;
  • Snapchat – аут із додатку в РФ та Білорусі, $15 млн Україні;
  • Scania – вихід із РФ;
  • Shell – розрив контракту з Газпромом;
  • Spotify – неможливість оплати передплати;
  • Sony – блок кінопрокату;
  • Staropramen, Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar та Bernard – найбільші виробники пива призупинили постачання в Росію;
  • Storytel – призупинив роботу на території Росії;
  • Suzuki – зупиняє постачання в РФ авто та мотоциклів;
  • Swarovski – призупиняє продажі на території Росії;
  • Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам РФ;
  • TikTok – масовий бан агресивних пропагандистів і так званих ЗМІ;
  • TotalEnergies – перестала інвестувати у російські проєкти;
  • Toyota – звільнення 2 600 співробітників, 4 березня зупиняє виробництво своїх авто в РФ;
  • UEFA – скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором Газпромом;
  • UPS – повна заборона постачання;
  • Universal pictures – блок кінопрокату;
  • Valve – закрила для російських користувачів всі основні способи оплати в Steam;
  • Visa – блокування банкам під санкціями;
  • Volvo – виходять із РФ;
  • Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі;
  • YIT – призупинив інвестиції на купівлю земельних ділянок та будівництво на території РФ;
  • YouTube – блокування сотень каналів РФ та їх монетизації;
  • Venice Film Festival – блок офіційної делегації РФ;
  • Volkswagen – зупинив виробництво в Росії, постачання до РФ негайно припиняються;
  • Warner Bros – скасування всього кінопрокату;
  • Webmoney – заборона транзакцій;
  • Wolkswagen – виходять із країни;
  • YouTube – зупинив продаж реклами в РФ;
  • Zoom – відгук ліцензій на розробку ПЗ.
Читайте
Пороху можна не жаліти. Чи зупинять санкції російські та білоруські танки

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка