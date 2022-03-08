Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що дефолт у Росії може настати вже 15 квітня.

Адже саме тоді закінчується 30-денний пільговий період за доларовими бондами 2023 року.

Шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг, зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні, і накопичення різних обмежень на платежі. Головним важелем впливу, звісно, ​​стало вторгнення в Україну.

Глобальний керівник Мorgan Stanley зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються, Саймон Вевер запевняє – дефолт може наступити 15 квітня.

– Можливість значних подальших продажів чинитиме додатковий знижувальний тиск на ціни. Ми бачимо дуже мало стимулів для будь-якого інвестора вкладати кошти в російські суверенні облігації на цей момент, – зазначив експерт.

Уевер додав, що російський дефолт буде схожий на дефолт Венесуели в 2017 році. У РФ також є значні нафтові активи, які можна буде використати після зняття санкцій.

У разі дефолту Росії за облігаціями кредитори зможуть через суд отримати доступ до всіх активів, які заморожені за межами РФ. Зокрема йдеться про валютні резерви Росії.