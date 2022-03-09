Після двох тижнів брехні: Міноборони РФ визнало присутність своїх строковиків в Україні

Кремль офіційно визнав, що на території України перебувають не лише “професійні військові РФ”, а й звичайні солдати строкової служби. Чотирнадцять днів Путін та його посібники нахабно заперечували цей факт.

– На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні військової операції на території України, – заявили в міноборони країни-агресора.

Водночас у заяві зазначається, що усі російські солдати-строковики уже нібито “виведені на територію РФ”, тобто додому. Жодних підтверджень цьому, як і очікувалося, ніхто не надав.

Зауважимо, що тільки вчора, 8 березня, Путін під час виступу категорично заперечував участь російських призовників у військовій кампанії в Україні.

Тоді він буквально поклявся, що у “бойових діях не беруть і не братимуть участі солдати, які проходять строкову службу”.

Станом на 9 березня відомо, що Путін вже розпорядився провести розслідування, яким чином строковики “опинилися” в Україні.