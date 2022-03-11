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Факти / Світ / Росія

У НАЗК листом подякували Шойгу за розкрадання оборонки РФ перед нападом на Україну

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У НАЗК листом подякували Шойгу за розкрадання оборонки РФ перед нападом на Україну

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков подякував міністру оборони РФ Сергію Шойгу за тотальну корупцію в російському оборонному секторі.

Ба більше, очільник НАЗК направив офіційного листа Шойгу, бо їх завзяття у розкраданні оборонного бюджету нині допомагає українцям легше нищити російську армію.

У листі Новіков висловлює вдячність за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні.

Копії листа також були направлені на Держдуму, Раду федерації та Фонд боротьби з корупцією.

У НАЗК дякують за:

  • захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;
  • бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;
  • використання для пересування особового складу ЗИЛ-130.

До речі, лист надіслали саме зараз, поки в РФ ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії.

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Джерело: НАЗК

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