У НАЗК листом подякували Шойгу за розкрадання оборонки РФ перед нападом на Україну

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков подякував міністру оборони РФ Сергію Шойгу за тотальну корупцію в російському оборонному секторі.

Ба більше, очільник НАЗК направив офіційного листа Шойгу, бо їх завзяття у розкраданні оборонного бюджету нині допомагає українцям легше нищити російську армію.

У листі Новіков висловлює вдячність за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні.

Копії листа також були направлені на Держдуму, Раду федерації та Фонд боротьби з корупцією.

У НАЗК дякують за:

захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;

бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;

використання для пересування особового складу ЗИЛ-130.

До речі, лист надіслали саме зараз, поки в РФ ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії.

Джерело: НАЗК