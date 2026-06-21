Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок доповість президенту Володимиру Зеленському про готовність України до участі у Конференції з питань відновлення України, яка має відбутися 25–26 червня у польському Гданську.

Про це Андрій Сибіга заявив у телемарафоні Єдині новини.

Сибіга про відносини із Польщею

За словами глави МЗС, після доповіді президент ухвалить остаточне рішення щодо участі української делегації у цьому заході.

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— В понеділок будемо доповідати президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього президент ухвалить рішення (про відвідання Польщі), — заявив Сибіга в ефірі.

Окремо міністр прокоментував загострення у польсько-українських відносинах. Він наголосив, що Київ завжди прагнув конструктивного діалогу з Варшавою та цінує підтримку, яку Польща надавала Україні.

Водночас Сибіга заявив, що Україна відповідатиме на недружні кроки дзеркально.

— Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляцій з нашою історією минув, — сказав глава українського МЗС.

Він також закликав не політизувати чутливі питання історичного минулого, наголосивши, що ними мають займатися історики, а діалог має бути конструктивним.

Очільник МЗС наголосив, що польський президент Кароль Навроцький своїм рішенням позбавити Зеленського Ордена Білого Орла тільки руйнує позитивні напрацювання, яких вдалося досягти між країнами останнім часом.

— На жаль, від суперечок між нашими народами зараз виграє Москва, — сказав Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, зневага до президента України – це не лише питання дипломатичних жестів, а й ставлення до українських військових та всього народу.

— Зневага до президента України — це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього не будемо толерувати, — заявив міністр закордонних справ.

Відомо, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повернув Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста Ордена За заслуги перед Польщею.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повертає Командорський хрест із зіркою Ордена За заслуги перед Польщею.

Посол України в Польщі Василь Боднар повернув Кавалерський хрест Ордена За заслуги перед Республікою Польща. Він заявив, що не може залишитися осторонь від рішення, яке вважає історично несправедливим.

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