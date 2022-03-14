У Міжнародному суді ООН повідомили, що 16 березня ухвалять рішення у справі щодо звинувачень у геноциді (Україна проти Росії).

Відкрите засідання розпочнеться о 16.00 у Палаці миру в Гаазі.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 14, 2022

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН у Гаазі відкрив справу за позовом України проти Росії.

Україна вимагає, щоб суд визнав атаку Росії на Україну геноцидом, а також, щоб РФ негайно зупинила розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території нашої держави. Після цього Україна вимагатиме репарацій, тобто відшкодування завданої шкоди.