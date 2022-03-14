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Факти / Світ / Росія

Міжнародний суд в Гаазі ухвалить рішення у справі України проти Росії 16 березня

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Міжнародний кримінальний суд Гаага

У Міжнародному суді ООН повідомили, що 16 березня ухвалять рішення у справі щодо звинувачень у геноциді (Україна проти Росії).

Відкрите засідання розпочнеться о 16.00 у Палаці миру в Гаазі.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН у Гаазі відкрив справу за позовом України проти Росії.

Україна вимагає, щоб суд визнав атаку Росії на Україну геноцидом, а також, щоб РФ негайно зупинила розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території нашої держави. Після цього Україна вимагатиме репарацій, тобто відшкодування завданої шкоди.

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Фото: Getty Images

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