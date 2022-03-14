Трон під Путіним вже серйозно почав хитатися, бо в Росії готують державний заколот. І до кінця цього року ВВП просто не втримається. Розкол у Кремлі вже пішов.

Путін це розуміє, тому почав з персонального бункера панічно шукати потенційних зрадників. Першим під удар потрапило відділення зовнішньої розвідки у підпорядкуванні ФСБ. Саме ця структура відповідала за розвідку на території України і, ймовірно, вони ввели в оману Путіна щодо реальних стан справ у країні перед війною.

Провали міністра оборони Росії Сергія Шойгу вже пахнуть тюремним терміном. Або ж він просто може не доїхати на своєму авто до роботи. Тому чим далі, тим більше може з’явитися у Шойгу мотивів нанести превентивний удар по Путіну.

Не організувати проте підтримати план з усунення ВВП цілком може голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Саме з подачі його відомства роздуваються фейки про нібито створення в Україні ядерної зброї та навіть про таємні біологічні лабораторії.

Куди рішучішим може виявитись права рука Путіна – Рамзан Кадиров. Він очільник Чечні – дотаційного регіону, який живе виключно за рахунок фінансових вливань Кремля. Так російський президент купує лояльність бунтівної республіки.

Та через санкційний удар і торговельну блокаду Росії, Чечня зовсім скоро може недорахуватися нафтодоларів. І тоді вірний друг Путіна цілком може перетворитися на його опонента.

Та рішучості очільнику Чечні можуть додати зливи українській розвідці з боку ФСБ. Про них розповідав голова РНБО Олексій Данілов. Схоже, хтось у російській спецслужбі навмисно засвітив кадирівців під час виконання важливого для них завдання. І тут вже може зіграти страх та гнів самого Кадирова.

Чим довше буде тривати війна проти України, тим більше в Росії з’явиться бажаючих допомогти Путіну її програти аби завершити. А зробити це можна – прибравши того, хто її розв’язав.