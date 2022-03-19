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Факти / Світ / Росія

Бомбив Грузію і Сирію, вбив десятки українців: ЗСУ ліквідували майора РФ Сергія Волинця

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Бомбив Грузію і Сирію, вбив десятки українців: ЗСУ ліквідували майора РФ Сергія Волинця

В Україні свою смерть знайшов командир авіаційної ланки військово-повітряних сил РФ Сергій Волинець.

Військового злочинця поховали у Росії 17 березня: коли та де Збройні сили ліквідували Сергія Волинця, не повідомляється.

На батьківщині загиблого військового нагородили орденом мужності (звісно, що посмертно). Цим самим ворог вчергове підтвердив брехливість пропаганди Міноборони РФ про те, що в Україні “потерь нет”.

Бомбив Грузію і Сирію, вбив десятки українців: ЗСУ ліквідували майора РФ Сергія Волинця / 3 фотографии

– Окупанти під проводом Волинця бомбили всю Україну, і вбили десятки українців, – пишуть українські Telegram-канали.

Окрім цих “заслуг”, загиблий Сергій Волинець брав безпосередню участь у бомбардуваннях Грузії у 2008 році.

Також підтвердилася інформація про його участь у війні в Сирії, де Кремль активно підтримує диктаторський режим Башара Асада.

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