У колі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб, які хочуть відсторонити Путіна. У разі його відсторонення наступником може стати Олександр Бортников – директор ФСБ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки в Україні, наглошуючи, що мета цієї групи – якнайшвидше відсторонити Путіна від влади і відновити економічні зв’язки із Заходом, які були зруйновані через війну.

За інформацією наших розвідників, Бортникова розглядають як наступника Путіна, оскільки саме він останнім часом потрапив у немилість з боку російського президента через фатальні прорахунки у війні проти України.

Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, ймовірними варіантами розглядаються отруєння, раптова хвороба або інша “випадковість”.

Ймовірно, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній злив розташування чеченських підрозділів на Півночі Києва. Оскільки інформація надійшла саме від російської сторони.

У такий спосіб керівництво ФСБ, можливо, намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід чинного керівництва РФ.

Джерело: Головне управління розвідки України