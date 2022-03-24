Заколот справді може існувати: Березовець про параноїдальні страхи Путіна

Кілька днів тому у світовому інформпросторі з’явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін звільнив близько 1 тис. персональних асистентів та працівників у лютому.

Такі вчинки пояснюють не інакше, як побоюванням власного отруєння, адже найбільше в оточенні Путіна оновився штат охоронців, кухарів та секретарів.

Чи може це бути правдою та хто зараз має доступ до Путіна, Факти ICTV поспілкувалися з цих питань із політологом та журналістом Тарасом Березовцем.

— В західній пресі з’явилася інформація, що Путін звільнив понад тисячу співробітників, які з ним працювали. З чим пов’язана ця чистка?

— Справді. У західних виданнях, зокрема в Business Insider, з’явилася інформація, що Путін провів чистку у своєму найближчому оточенні. Понад тисячу співробітників охорони, кухарів, обслуги були звільнені буквально за один день. Через нібито побоювання Путіна, що його найближче оточення може його нібито отруїти. Я перевіряв цю інформацію. Запитував про це кількох колишніх депутатів Держдуми Росії, людей, які добре знайомі з політичною кухнею Росії, Путіна. І з цього можу зробити висновок, що ця інформація достовірна.

Більше того, Путін регулярно проводить подібні чистки. Це не щось унікальне. Через постійні побоювання та страху усунення у Путіна давно сформувалася параноя. Яка полягає в тому, що вони профілактично, періодично звільняють людей. Які з ними працюють багато років. Це його стала практика. Тільки цього разу безпрецедентно велика кількість.

Тобто, якщо раніше звільняли кілька десятків людей, то таку велику кількість одномоментно не звільняли ніколи. Це лише свідчить, що в нього зараз параноїдальні страхи. Які змушують його це робити на тлі війни в Україні.

Або його спецслужби підгодовують його інформацією про можливість палацового перевороту і його фізичного усунення. Це може робитися з подвійною метою. Такий заколот справді може існувати. Ми не можемо виключати цього. І якісь люди, які є в оточенні президента, не тому, що вони дисиденти, що вони хочуть допомогти Україні, ні, просто вони хочуть вижити. І тому вони вбачають в Путіні смертельну загрозу своєму існуванню. Могли його прибрати.

Друге пояснення цього те, що вони (спецслужби, –Ред.) хочуть таким чином маніпулювати Путіним, впливати. Тому що, якщо ви маєте такі кнопки на Путіні і ви на нього тиснете таким чином, ви отримуєте дивіденди. Ви кажете, бачиш, я врятував тебе, тебе хотіли вбити, отруїти. А я це все попередив. От такі версії. Але те, що це сталося, мої джерела не ставлять під сумнів.

— Окрім чисток, які заходи безпеки посилив Путін, щоб уникнути замаху на себе?

— Інформація звичайно від інсайдерів, тому що публічно про систему захисту у Путіна вам ніхто не повідомить. Але періодично така інформація проливається. У Путіна є спеціальні мобільні лабораторії, які перевіряють кілька разів на день цю їжу, яку йому подають.

У нього є спеціальні люди, які, як було у Сталіна, перед тим, як її вживає Путін, ці продукти, вони їх їдять. Ці люди є кадровими співробітниками російської Федеральної служби охорони. Тобто, в нього є спеціальні дегустатори, які цю їжу куштують. Перед тим, як її дати Путіну.

Плюс проводиться хімічний, спектральний аналіз цієї їжі. Путін ніколи не п’є, навіть коли він подорожує закордон, він ніколи не вживає їжі, яку йому пропонують місцеві господарі. В нього завжди є свої бокси з їжею, з водою. Аж до того, що з серветками, з усім, що він вживає, що йому подають, він ніколи не п’є на місці. В нього, ще раз повторю, спеціальна служба, яка носить за ним оці бокси з їжею. І тому, будь-де, де він переїжджає, він куштує тільки цю їжу.

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Раніше було простіше. Наприклад, коли він подорожував до Британії і був навіть колись прийнятий британською королевою чи був гостем американського президента, це було на початку 2000-х, ми знаємо достеменно, що він вживав цю їжу. Тобто, він їв, що йому пропонували, пив це все. Але з якогось моменту ця параноя почала розвиватися, що він припинив будь-де вживати. Навіть, коли ми бачимо Путіна на саміті G-20, в Австралії, де він був, який сидить, щось їсть, п’є. Це не та їжа, яку їли всі. Це була привезена і приготована його кухарями страва.

— Хто має доступ до Путіна? Пишуть, що він надзвичайно самоізолювався.

— Я теж ставив питання своїм співрозмовникам. Вони мені пояснили, що зараз навіть Шойгу не може наближатися до Путіна ближче, ніж на 8 метрів. Він взагалі ні з ким за руку не вітається, ні з ким близько не сидить. Це зроблено через страх, що його можуть випадково або навмисно чимось заразити. Чи коронавірусом, чи іншим.

Крім того, кажуть, що Путін сильно хворий, можливо навіть смертельно хворий. Про це повідомляли західні медіа. І він приймає речовини, які дуже сильно вбивають, понижують його імунітет. Тому він боїться, навіть з простих міркувань, що його можуть ненавмисно заразити якоюсь бацилою чи якоюсь хворобою. Не кажучи вже про загрозу фізичного вбивства.

— Хто ж тоді ці прості росіяни, яких інколи пускають до Путіна?

— Немає випадкових людей. Ми неодноразово бачили співставлення людей, які нібито там прості віруючі, стоять в церкві, ставлять свічки. Чи люди, які одягнені в робітників заводів. Чи люди, які вдягнені в працівників шкіл. Все це співробітники ФСО (Федеральної служби охорони, – Ред.). Тобто, одні і ті самі обличчя фігурують, просто в різному одязі. Це такий цирк-шапіто.

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Я хочу сказати, що в федеральній службі охорони російського президента є спеціальний підрозділ, отакі скоморохи, яких перевдягають. У них там десятки різних костюмів. Їх возять слідом за Путіним. І вони створюють цю масовку. Тобто, одні й ті ж жінки та чоловіки, одні й ті ж обличчя. Використовується пересувний спеціальний театр ФСО. Де кадрові співробітники охорони Путіна просто перевдягаються і виглядають під різні соціальні верстви населення.