Вірус і лабораторії: матір окупанта звинувачує Україну у тому, що в Росії гине худоба

Служба безпеки України оприлюднила фрагмент чергової перехопленої телефонної розмови російського військовослужбовця зі своєю матір’ю.

На відео чутно, як окупант переконує власну матір, що в Україні немає ніяких секретних лабораторій, де “америкоси” розробляли коронавірус та інші смертельні захворювання.

Жінка була “щиро вражена” словами сина і заявила, що сама хотіла би приїхати в Україну, аби пояснити військовим РФ, за що “насправді” вони мають воювати.

– Мы защищаем свои границы! Границы защищаем, ведь там атомное оружие, америкосы… Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать! – запевняє вона сина.

Матір окупанта непохитна у своїх “знаннях” щодо того, з якою метою США “побудували в Україні” ті самі лабораторії, про які чула на російському телебаченні. На її думку, новий вірус був створений для знищення худоби в РФ.

– А лаборатории щас в Украине вскрыли, знаешь? Вот у нас тут скотина болела вся… Все оттуда. Это же политика. А сколько у нас померло скотины, не знаешь?

У відповідь на слова сина про те, що в Україні “худоба чомусь не помирає” і його навіть більше, ніж у них вдома, жінка просто засміялася і поясила, що “американці все продумали”.