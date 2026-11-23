Рада директорів американської компанії Nvidia повернула Дженсена Хуанга на посаду CEO.

Про це Nvidia повідомила у понеділок, 23 листопада, передає NBC News.

Дженсена Хуанга повернули на посаду CEO NVIDIA

Дженсен Хуанг повертається до керівництва лише через 11 днів після своєї відставки, про яку стало відомо 12 листопада.

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— Рада директорів одноголосно проголосувала за поновлення пана Хуанга на посаді після серії обговорень та зустрічей з ним, після чого рада директорів була задоволена його відвертістю та здатністю керувати NVIDIA, — йдеться в офіційній заяві.

Новина про повернення засновника миттєво сколихнула фондовий ринок: котирування Nvidia підскочили на 30%, що потягнуло за собою зростання індексу S&P 500 майже на 4%.

Поверненню Хуанга передувала публічна заява президента США Дональда Трампа, який напередодні висловився на підтримку ексочільника корпорації у соцмережах.

— Я сподіваюся, що рада директорів Nvidia знову прийме на роботу Дженсена Хуанга. Це було б найкращим рішенням для компанії, а також для США, — написав американський лідер.

Водночас Трамп закликав Nvidia продовжити внутрішнє розслідування щодо дотримання американських обмежень на експорт технологій.

У самій Nvidia підтвердили, що рішення про поновлення керівника ухвалили після “пропозицій вищого керівництва уряду Сполучених Штатів”.

Там також наголосили, що на основі цих пропозицій рада директорів впевнена, що поновлення Хуанга на посаді не становить загрози національній безпеці.

Нагадаємо, що глава Nvidia Дженсен Хуанг опинився в центрі шпигунського скандалу через жінку.

Приводом стали дані американських спецслужб щодо зв’язків топменеджера з китаянкою Еліс Хуан, яку підозрюють у шпигунстві на користь Пекіна.

У зв’язку з гучним скандалом Дженсена Хуанга було звільнено з посади CEO Nvidia. Тимчасовою виконувачкою обов’язків CEO було призначено фінансову директорку Колетт Кресс.

На тлі цих новин акції Nvidia обвалилися у понад 10%.

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