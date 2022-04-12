Кабінет Міністрів Японії у вівторок, 12 квітня, підтримав ведення додаткових санкцій проти Росії. Нові обмежувальні заходи передбачають заморожування активів 398 росіян, зокрема дочок президента Володимира Путіна та дружини міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє японське видання Kyodo.

Уряд Японії також підтримав заборону на імпорт 38 товарів, зокрема горілки та інших спиртних напоїв, електрообладнання та пиломатеріалів з 19 квітня.

Імпорт цих товарів становить близько 1,1% загального обсягу імпорту з Росії.

Нові санкції включають заморожування активів ще 28 російських компаній, і тих, які пов’язані із військовим бізнесом, а також ще двох кредиторів Сбербанку та Альфа-банку. Санкції проти банків введені з 12 травня.

Японський уряд також заборонить японським приватним особам та компаніям робити інвестиції в РФ.

У списку санкцій разом з доньками Путіна — Катериною Тихоновою та Марією Воронцовою — військовослужбовці та депутати.

– Щоб запобігти подальшій ескалації кризи, якнайшвидше домогтися припинення вогню і зупинити російське вторгнення в Україну, наша країна має ввести жорсткі санкції проти Москви, працюючи з міжнародною спільнотою, – заявив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Раніше прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія поступово припинить імпорт російського вугілля, що призведе до серйозного зменшення залежності від РФ. Російське вугілля становить 13% загального обсягу, використовуваного виробництва електроенергії у Японії.