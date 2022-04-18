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Факти / Світ / Росія

Всі порти ЄС закриті для російських суден

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Всі порти ЄС закриті для російських суден

Усі країни Європейського Союзу закрили свої морські порти для російських суден.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, почала діяти директива Євросоюзу про заборону для росіян. Вона стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили російську реєстрацію після 24 лютого 2022.

Проте це рішення не буде поширюватися на ті судна, що подали сигнал SOS (Mayday). Допуск таких суден і кораблів у порт буде ухвалюватися індивідуально.

– Ми будемо відстежувати, як саме застосовуються такі винятки, і чи не використовує їх Росія для обхідних маневрів проти обмежень, – наголосив Єрмак.

Раніше повідомлялося, що влада Швейцарії вирішила приєднатися до останнього пакету санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі.

Цей пакет охоплює заходи у сферах торгівлі, фінансів та транспорту. До нього увійшли заборона на імпорт вугілля з серпня 2022 року, а також заборона на імпорт деревини, цементу, морепродуктів, добрив, алкоголю.

Вводиться заборона на доступ до портів країн Євросоюзу для російських суден.

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Фото: Pixabay

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