Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до останнього пакету санкцій Європейського Союзу щодо Росії та Білорусі, які були запроваджені через військову агресію проти України.

Про це поінформували в пресслужбі уряду Швейцарії.

– 13 квітня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до нових заходів, розроблених Євросоюзом щодо РФ та Білорусі, – зазначається в повідомленні.

Рішення швейцарського уряду не поширюється на транспортні санкції ЄС (як-от закриття портів для суден РФ та вантажні перевезення) через географічне розташування Швейцарії: вантажівки та російські судна і так не зможуть потрапити на швейцарську територію.

Крім того, швейцарський Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) застосував фінансові санкції та обмеження на поїздки ще щодо 200 фізичних та юридичних осіб.

– Це стосується осіб зі сфер політики, промисловості, комунікацій/пропаганди та збройних сил, а також ключових олігархів та членів їхніх сімей. Дві дочки президента Путіна є серед осіб, які нещодавно потрапили під санкції. Тепер список санкцій Швейцарії повністю відповідає списку Євросоюзу, – наголошується в повідомленні.

Зміни набули чинності о 18.00 13 квітня 2022 року.

На приєднання Швейцарії до останнього пакету санкцій ЄС відреагували в Офісі президента України.

– Цивілізація не лишається нейтральною, коли Росія здійснює геноцид українського народу, – наголосив керівник ОПУ Андрія Єрмак.

Що передбачає останній пакет санкцій Євросоюзу

У п’ятницю, 8 квітня, Європейський Союз затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ та частково проти Білорусі через військову агресію проти України та повідомлення про звірства, скоєні військами РФ у місті Буча (Київська область).

Цей пакет охоплює заходи у сферах торгівлі, фінансів та транспорту. До нього увійшли заборона на імпорт вугілля з серпня 2022 року, а також заборона на імпорт деревини, цементу, морепродуктів, добрив, алкоголю.

Запроваджується заборона на доступ до портів Євросоюзу для російських суден (за винятком сільськогосподарських і харчових вантажів, гуманітарної допомоги та енергетики).

Заборонені будь-які російські та білоруські автоперевезення в межах країн ЄС, зокрема й транзит (винятком є фармацевтична, медична, сільськогосподарська, харчова продукція, перевезення гуманітарної допомоги).

Передбачена заборона на експорт авіапалива, квантових комп’ютерів, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення та іншого обладнання. Під санкціями – надання РФ послуг по роботі з криптовалютою.

Запроваджено заборону на операції з чотирма російськими банками, зокрема з ВТБ.

Крім того, Євросоюз запровадив обмежувальні заходи щодо ще 217 фізичних і 18 юридичних осіб. Серед них – російські олігархи (такі як Борис Ротенберг та Олег Дерипаска), дві дочки глави РФ Володимира Путіна, чотири російські банки тощо.

Активи цих підсанкційних осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям з Євросоюзу заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки.

Джерело: Федеральна рада Швейцарії, Андрій Єрмак