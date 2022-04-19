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Факти / Світ / Росія

У Білому домі працюють над запровадженням нових санкцій проти РФ – Псаки

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Білому домі працюють над запровадженням нових санкцій проти РФ – Псаки

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що проти Росії буде запроваджено нові санкції. Це чергова відповідь на військові дії Москви в Україні.

Про це Псакі сказала журналістам під час брифінгу.

Представниця Білого дому не уточнила, які будуть ці санкції, але сказала, що адміністрація президента Джо Байдена продовжує розглядати різні варіанти. Можливо, найближчими днями буде більше інформації про ці обмежувальні заходи.

– Ви побачите, як ми продовжуємо розширювати наші санкційні цілі та робити кроки як за подальшим посиленням, – сказала Псакі.

Псакі також нагадала слова очільниці російського Центробанку, яка нещодавно попередила, що санкції почнуть все більше позначатися на реальних секторах економіки в Росії, і що період, протягом якого економіка може жити з резервів, має свій кінець.

На думку Псакі, такі коментарі від голови Центробанку РФ є ознакою того, що санкції справді чинять тиск.

Сьогодні, 19 квітня, Джо Байден проведе закриті відеопереговори із союзниками, щоб обговорити підтримку Сполученими Штатами України.

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За словами представника адміністрації Байдена, представники Держдепартаменту США вивчають усі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включно з можливістю оголосити Росію державою, яка підтримує тероризм.

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Джерело: White House

Фото: Getty Images

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