Російська армія готується відправити на війну в Україну стару радянську військову техніку.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Наразі військове керівництво Росії шукає будь-які можливості поповнити свої підрозділи технікою, адже через рішучий спротив Збройних сил України російська армія зазнає великих втрат.

Саме тому ЗС РФ дістають з баз зберігання техніку радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) не використовувалася. Найбільше російська армія намагається забезпечити артилерійські та ракетні підрозділи, які повинні безперервно обстрілювати українські міста.

Так, протягом квітня з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО дістали 18 САУ Мста-С; з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ Акація.

З арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагарінський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО також вивезли 15 САУ Мста-С, п’ять САУ Акація, 20 САУ Гвоздика.

З 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) розконсервували 15 РСЗВ Ураган та 11 ТРК Точка-У.

У населеному пункті Києвський (Московська область) зафіксовано переміщення ешелону у складі: шести РСЗВ Град; восьми РСЗВ Ураган та семи ТЗМ РСЗВ Ураган. Цю техніку зняли з арсеналів Західного воєнного округу.