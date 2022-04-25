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Факти / Світ / Росія

Сайт Псковської єпархії зламали, розмістивши фото злочинів з Бучі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач Олексій Савіцький Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
зламали сайт псковської єпархії

Небайдужі провели оновлення новинної та інформаційної стрічки сайту Псковської єпархії Російської православної церкви.

На головній сторінці відвідувачі сайту могли побачити інформацію з фотофіксацією злочинів російської армії. Зокрема, з таким заголовком: Коли світ забуде ім’я Путіна – він пам’ятатиме про злочини російських солдатів у Бучі.

Річ у тім, що патріарх РПЦ Кирило, якому підконтрольна, зокрема, й Псковська єпархія, раніше благословив війська РФ на війну в Україні. І тепер небайдужі кібервійська надали змогу вірянам РПЦ та відвідувачам сайту сповна осягнути всю духовність російських солдатів.

У розділі Єпархіальне життя розмістили матеріали, в яких містилася вся правда про путінську “спецоперацію” в Україні, ким насправді є Путін, про брехню щодо втрат на крейсері Москва, про наслідки ракетних ударів по Одесі та про стрімке падіння рейтингу Росії на міжнародній арені.

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А у розділі Псковсько-Печерський патерик додали фрази та цитати, зокрема Володимира Зеленського, Михайла Федорова, Віталія Кіма, Олексія Арестовича.

Така несподіванка для Псковської єпархії трапилася з їхнім новим сайтом, відкриття якого, як зазначили вони, відбулося з благословення митрополита Тихона. Втім, наразі новий сайт не працює, доступна лише стара версія сайту.

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Фото: Depositphotos

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