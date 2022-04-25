Небайдужі провели оновлення новинної та інформаційної стрічки сайту Псковської єпархії Російської православної церкви.

На головній сторінці відвідувачі сайту могли побачити інформацію з фотофіксацією злочинів російської армії. Зокрема, з таким заголовком: Коли світ забуде ім’я Путіна – він пам’ятатиме про злочини російських солдатів у Бучі.

Річ у тім, що патріарх РПЦ Кирило, якому підконтрольна, зокрема, й Псковська єпархія, раніше благословив війська РФ на війну в Україні. І тепер небайдужі кібервійська надали змогу вірянам РПЦ та відвідувачам сайту сповна осягнути всю духовність російських солдатів.

У розділі Єпархіальне життя розмістили матеріали, в яких містилася вся правда про путінську “спецоперацію” в Україні, ким насправді є Путін, про брехню щодо втрат на крейсері Москва, про наслідки ракетних ударів по Одесі та про стрімке падіння рейтингу Росії на міжнародній арені.

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А у розділі Псковсько-Печерський патерик додали фрази та цитати, зокрема Володимира Зеленського, Михайла Федорова, Віталія Кіма, Олексія Арестовича.

Така несподіванка для Псковської єпархії трапилася з їхнім новим сайтом, відкриття якого, як зазначили вони, відбулося з благословення митрополита Тихона. Втім, наразі новий сайт не працює, доступна лише стара версія сайту.