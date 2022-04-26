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Факти / Світ / Росія

50 компаній та олігархів: Польща запровадила санкції проти РФ та Білорусі

Валентина Летяк редакторка стрічки
50 компаній та олігархів: Польща запровадила санкції проти РФ та Білорусі

Уряд Польщі 26 квітня запровадив санкції проти 15 російських олігархів та 35 російських і білоруських компаній, а також їхніх дочірніх підприємств у Польщі. Йдеться про заморожування активів та майна цих фірм, а також заборону в’їзду до країни.

Перший список санкцій із 50 позицій оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі. Його планують постійно доповнювати.

Серед відомих компаній, які потрапили під польські санкції – Газпром, Новатек, Лабораторія Касперського, КамАЗ, Білорусьнафта тощо.

У переліку підсанкційних олігархів:

  • мільярдер Олег Дерипаска;
  • глава Роснафти Ігор Сєчін;
  • співвласник Альфа-Груп Михайло Фрідман;
  • гендиректор Лабораторії Касперського Євген Касперський;
  • член правління ФосАгро Тимур Рашидов;
  • засновник групи Ренова Віктор Вексельберг тощо.

Українська влада вимагає від країн ЄС внести до шостого санкційного пакета проти РФ повне ембарго на російську нафту.

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Джерело: МВС Польщі

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Фото: Pexels

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