50 компаній та олігархів: Польща запровадила санкції проти РФ та Білорусі

Уряд Польщі 26 квітня запровадив санкції проти 15 російських олігархів та 35 російських і білоруських компаній, а також їхніх дочірніх підприємств у Польщі. Йдеться про заморожування активів та майна цих фірм, а також заборону в’їзду до країни.
Перший список санкцій із 50 позицій оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі. Його планують постійно доповнювати.
Серед відомих компаній, які потрапили під польські санкції – Газпром, Новатек, Лабораторія Касперського, КамАЗ, Білорусьнафта тощо.
У переліку підсанкційних олігархів:
- мільярдер Олег Дерипаска;
- глава Роснафти Ігор Сєчін;
- співвласник Альфа-Груп Михайло Фрідман;
- гендиректор Лабораторії Касперського Євген Касперський;
- член правління ФосАгро Тимур Рашидов;
- засновник групи Ренова Віктор Вексельберг тощо.
Українська влада вимагає від країн ЄС внести до шостого санкційного пакета проти РФ повне ембарго на російську нафту.
Джерело: МВС Польщі
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