50 компаній та олігархів: Польща запровадила санкції проти РФ та Білорусі

Уряд Польщі 26 квітня запровадив санкції проти 15 російських олігархів та 35 російських і білоруських компаній, а також їхніх дочірніх підприємств у Польщі. Йдеться про заморожування активів та майна цих фірм, а також заборону в’їзду до країни.

Перший список санкцій із 50 позицій оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі. Його планують постійно доповнювати.

Серед відомих компаній, які потрапили під польські санкції – Газпром, Новатек, Лабораторія Касперського, КамАЗ, Білорусьнафта тощо.

У переліку підсанкційних олігархів:

мільярдер Олег Дерипаска;

глава Роснафти Ігор Сєчін;

співвласник Альфа-Груп Михайло Фрідман;

гендиректор Лабораторії Касперського Євген Касперський;

член правління ФосАгро Тимур Рашидов;

засновник групи Ренова Віктор Вексельберг тощо.

Українська влада вимагає від країн ЄС внести до шостого санкційного пакета проти РФ повне ембарго на російську нафту.

Джерело: МВС Польщі