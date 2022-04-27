Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 62 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Світ / Росія

Путін відмовляється підписувати гарантії безпеки Україні без рішення щодо Криму та Донбасу

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Путін відмовляється підписувати гарантії безпеки Україні без рішення щодо Криму та Донбасу

У розмові з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем президент РФ Володимир Путін заявив, що відмовляється надавати гарантії безпеки Україні, доки не буде вирішено питання з Кримом та Донбасом.

Бункерний лідер заявив, що у Стамбулі переговорним групам України та РФ вдалося досягти “серйозного прориву”, мовляв, тому що тоді залишалися за бортом питання Криму та “ЛДНР”, яким РФ видала фільчину грамоту про визнання.

Читайте
Евакуація мирних жителів із Азовсталі: Путін прийняв пропозицію Генсека ООН

– Ми знаємо, хто це робив. І позиція наших переговорників з України щодо подальшого врегулювання кардинально після цього змінилася. Вони відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питання гарантії безпеки території Криму, Севастополя та “республік” Донбасу. Вони просто відмовилися від цього. І у своєму проекті угоди з цього приводу, нам представленому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватись на зустрічі глав держав, – сказав Путін генсеку ООН.

Проте потім, за словами Путіна, сталася Бучу. Бункерний лідер знову почав відхрещуватися, мовляв, то все не російські солдати. Хоча всі розслідування говорять про інше.

До речі, раніше Володимир Зеленський навпаки наголошував, що питання територіальної цілісності України – першорядне.

А ось за словами бункерного президента, це питання потрібно вирішити заздалегідь, а лише потім проводити переговори на рівні глав держав.

Related video

– Для нас зрозуміло, що якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не розв’язавши їх попередньо хоча б у рамках проекту угоди, то вони ніколи не будуть вирішені. У цьому випадку підписуватися під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та “республік” Донбасу, ми просто не можемо, – заявив Путін.

Читайте
Він це почав: глава Пентагону вважає, що війну в Україні має припинити Путін

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка