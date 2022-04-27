Путін відмовляється підписувати гарантії безпеки Україні без рішення щодо Криму та Донбасу

У розмові з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем президент РФ Володимир Путін заявив, що відмовляється надавати гарантії безпеки Україні, доки не буде вирішено питання з Кримом та Донбасом.

Бункерний лідер заявив, що у Стамбулі переговорним групам України та РФ вдалося досягти “серйозного прориву”, мовляв, тому що тоді залишалися за бортом питання Криму та “ЛДНР”, яким РФ видала фільчину грамоту про визнання.

– Ми знаємо, хто це робив. І позиція наших переговорників з України щодо подальшого врегулювання кардинально після цього змінилася. Вони відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питання гарантії безпеки території Криму, Севастополя та “республік” Донбасу. Вони просто відмовилися від цього. І у своєму проекті угоди з цього приводу, нам представленому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватись на зустрічі глав держав, – сказав Путін генсеку ООН.

Проте потім, за словами Путіна, сталася Бучу. Бункерний лідер знову почав відхрещуватися, мовляв, то все не російські солдати. Хоча всі розслідування говорять про інше.

До речі, раніше Володимир Зеленський навпаки наголошував, що питання територіальної цілісності України – першорядне.

А ось за словами бункерного президента, це питання потрібно вирішити заздалегідь, а лише потім проводити переговори на рівні глав держав.

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– Для нас зрозуміло, що якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не розв’язавши їх попередньо хоча б у рамках проекту угоди, то вони ніколи не будуть вирішені. У цьому випадку підписуватися під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та “республік” Донбасу, ми просто не можемо, – заявив Путін.