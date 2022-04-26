Росія намагається поповнити втрати живої сили, обіцяючи контрактникам величезні зарплати та можливість мародерства.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, в тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків. А в центральних регіонах Росії лави армії намагаються поповнити обіцянками високої зарплатні, соціальних пільг та можливості безкарного мародерства в Україні.

Лише в Центральному військовому окрузі РФ за період січень – квітень 2022 року укладено 2 861 контракт на проходження військової служби.

У розвідці зазначають, що є багато випадків, що росіян до участі в війні проти України спонукають їхні батьки та родичі.

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Воєнна розвідка України нагадує російським загарбникам, що їхні злочини проти нашої держави тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Раніше на ресурсі Avito з’явилося оголошення про продаж куртки Joma збірної України з футболу. Окупант-мародер оцінив її у 3,7 тис. рублів (майже 1,3 тис. грн).

Також опозиційні білоруські журналісти опублікували особисті дані російських військових, які оформляли доставку награбованих речей українців.

Джерело: ГУР Міноборони