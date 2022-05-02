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Факти / Світ / Росія

Кремль планує напад на Молдову, все почнеться після визнання Придністров’я – The Times

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Кремль планує напад на Молдову, все почнеться після визнання Придністров’я – The Times

Вище військове командування РФ на чолі з Путіним, ймовірно, вже підготували рішення про напад на Молдову.

Про це 1 травня з посиланням на власні джерела в українській розвідці повідомляє британське видання The Times. Конкретних імен інформаторів (на вимогу військових) журналісти не назвали.

– Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – Ред.) з військової точки зору станемо більш вразливими – це буде загроза цілісності України, – розповідають джерела The Times.

За інформацією The Times, Кремль намагатиметься повторити події 2014 року на Донбасі, визнавши незалежність Придністров’я.

– Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення “донбаського сценарію”. Далі вони будуть постачати велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії, – запевняють джерела The Times.

Не виключається, що заяву щодо визнання Придністров’я незалежною “державою” Путін може зробити напередодні або на День перемоги 9 травня.

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Джерело: The Times

Фото: Depositphotos

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