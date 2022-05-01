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Факти / Світ / Росія

Вибухи у Бєлгородській області: пошкоджено сім будинків, постраждалих шукають

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Вибухи у Бєлгородській області: пошкоджено сім будинків, постраждалих шукають

Потужні вибухи у Бєлгородській області зачепили не лише об’єкт Міноборони РФ, а й щонайменше сім (ймовірно, житлових) будинків.

За даними губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, один чоловік (мешканець хутору) отримав “легкі поранення”, однак кількість постраждалих може зрости.

Відомо, що він перебував на території військового об’єкту (за попередньою інформацією, вибух стався на військових складах).

У соцмережах також поширюється інформація про те, що вибухи 1 травня у Бєлгородській області було чутно у різних населених пунктах.

На відстані добре чутно звуки вибухів, а місцеві мешканці знімають на відео клуби диму, які піднімаються догори.

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Бєлгородська область на карті знаходиться на північний схід від Харківської та Сумської областей.

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