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Факти / Світ / Росія

В російському Курську масштабна пожежа, чорний стовп диму видно з усіх точок міста

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В російському Курську масштабна пожежа, чорний стовп диму видно з усіх точок міста

5 травня у російському місті Курськ сталася масштабна пожежа. За офіційними даними, горіла “нежитлова будівля” площею понад 400 кв. м.

У соцмережах швидко поширилися фото та відео пожежі у Курську: у коментарях перелякані мешканці міста запевняли, що чорний стовп диму видно буквально з усіх точок Курська.

Курські рятувальники спочатку повідомили, що пожежа сталася у житловому будинку, однак згодом інформація змінилася на нежитловий. Крім самого будинку, поруч загорілася суха трава.

Вже за декілька годин МНС РФ офіційно повідомило, що пожежу у Курську було приборкано. Про так звані “хлопки” (термін, яким кремлівська пропаганда замінює слово “вибухи”) у соцмережах не повідомляли.

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Курська область на мапі розташована на північний схід від Сумської області. До найближчого українського прикордонного пункту – приблизно 120 км.

1 травня близько 11.00 за київським часом у Курській області несподівано обвалився залізничний міст на ділянці залізниці Суджа – Сосновий Бір.

Відомо, що була зруйнована залізнична гілка, яка використовувалася для пересування товарних потягів.

За словами губернатора області Романа Старовойта, причиною руйнування мосту стала диверсія, проте жодних подробиць не озвучив.

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