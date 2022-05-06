На сторінці Генерального консульства Російської Федерації в столиці Шотландії, Единбурзі, з’явилась публікація із засудженням війни Росії проти України, а також зі словами на підтримку Збройних сил України.

Відповідне повідомлення 6 травня було опубліковане на сторінці консульства у Instagram.

– Я, генеральний консул Росії в Единбурзі, Яковлєв А.І., категорично засуджую поведінку військової спецоперації ЗС РФ проти суверенної, незалежної держави України. Всебічно підтримую будь-яку допомогу ЗСУ від країн ЄС, – йдеться на сторінці консульства.

При цьому в інших соціальних мережах (Facebook та Telegram), а також на офіційному сайті консульства аналогічне повідомлення відсутнє.

Зазначимо, що сторінка не була активною з вересня 2019 року.

Згодом генконсульство РФ повідомило, що сторінка у Instagram була зламана, а сам генконсул Андрій Яковлєв подібних заяв начебто не робив.

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При цьому згодом сторінку консульства в Instagram закрили для публічного перегляду. Наразі невідомо, чи видалено саму публікацію.

Джерела: Consulate General Of Russia, РБК

Фото: Consulate General Of Russia