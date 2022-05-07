Президент Росії Володимир Путін хоче направити Заходу попередження про “кінець світу”, коли 9 травня очолить урочистості з нагоди 77-ї річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною.

Як пише Reuters, у РФ парад хочуть зробити масштабним, хоча значна частина російських військ перебуває на війні проти України.

– Непохитний перед лицем глибокої ізоляції Заходу відтоді, як він наказав про вторгнення в сусідню Україну, Путін виступить на Червоній площі перед парадом військ, танків, ракет і міжконтинентальних балістичних ракет, – пише видання.

Reuters зазначає, що в прольоті над собором Василя Блаженного візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і, вперше з 2010 року, командний літак Іл-80 “судного дня”, який перевозитиме вище керівництво Росії у разі ядерної війни, заявили в Міністерстві оборони.

У цьому сценарії Іл-80 має стати пересувним командним центром для президента Росії. Він оснащений технологіями, але конкретні деталі є державною таємницею РФ.

Літак призначений для управління Збройними силами у разі збройного конфлікту із застосуванням ядерної зброї.

Вимоги до повітряного командного пункту: дальність і тривалість польоту повинні забезпечити виведення ставки верховного головнокомандувача з загрозливої ​​зони у разі небезпеки війни будь-якої інтенсивності; літак повинен мати бортові засоби захисту від зброї масового ураження, зокрема захист від радіоактивного зараження; на літаку має бути апаратура, що забезпечує управління всіма видами збройних сил, зокрема з використанням АСУ та ТКС, включаючи апаратуру СДВ-зв’язку; літак повинен мати можливість автономного застосування у разі виходу з ладу наземного та супутникового обладнання систем ретрансляції зв’язку та навігації; літак має забезпечувати високий комфорт на борту; літак повинен відповідати рівню надійності: ймовірність відмов у 10 разів нижча, ніж для ВС військового призначення.