Цьогоріч 9 травня у Москві відбувся традиційний парад. Однак він суттєво відрізнявся від попередніх років. Так, цього року парад у Москві пройшов без авіації.

І це попри те, що у Кремлі обіцяли навіть показати так званий літак судного дня, який призначений для евакуації найвищого військового керівництва країни, а також для управління збройними силами в умовах війни, зокрема ядерної.

Офіційною причиною скасування повітряної частини параду в Москві назвали начебто погодні умови. Але через ті ж “погодні умови” повітряні війська також не взяли участі в парадах у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Мурманську, Новосибірську та Самарі.

Крім того, Кремль скоротив кількість військової техніки. Як повідомляло російське ВВС напередодні, у параді в Москві візьмуть участь 129 одиниць, хоча ще минулого року їх було 191.

* Зауважимо, що, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 25 650 військових, 1 145 танків, 2 764 бойові броньовані машини, 199 літаків та 158 гелікоптерів.

Не була оголошена і загальна мобілізація в Росії. Хоча іноземні спецслужби припускали такий розвиток подій. Але дещо традиційне у цьогорічному параді таки було – це виступ президента РФ Володимира Путіна. Хоча і він тривав недовго.

Значну частину своєї промови він присвятив війні в Україні, вкотре повторивши ту саму мантру – повномасштабне російське вторгнення було “вимушеним заходом”. За словами Путіна, Росія у такий спосіб “дала попереджувальну відсіч агресорам”.

Тому дії Москви президент РФ назвав “вимушеним, своєчасним і єдиним правильним рішенням”.

Також Путін не оминув увагою НАТО у своєму виступі і звинуватив блок у тому, що він “розпочав активне військове освоєння прилеглих до РФ територій”.

Згадав Путін і про “неонацистів”, яких він бачить у кожному українцеві. За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну все вказувало на те, що “зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим”.

Тому, на думку очільника Кремля, Збройні сили РФ і так звані ополченці Донбасу “воюють за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової. Щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам”.

Але всі ці тези від російського президента вже лунали 24 лютого 2022 року, коли на ранок почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Читайте: Замість танків – килими та телевізори: парад у Москві на 9 травня обріс мемами

В Україні також відреагували на промову Путіна на параді в Москві. Так, у Міністерстві закордонних справ святкування 9 травня в Росії назвали пропагандистським шоу, яке не має нічого спільного з пам’яттю про Другу світову війну.

We call on the int’l community to take Russia’s May 9th celebrations for what they are: propaganda shows having nothing to do with WWII commemoration.

Who marches through Red Square today? ▶️#ArmUkraineNow #WeRememberTheFact pic.twitter.com/pWxpjjmgTD

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) May 9, 2022