Цьогоріч 9 травня у Москві відбувся традиційний парад. Однак він суттєво відрізнявся від попередніх років. Так, цього року парад у Москві пройшов без авіації.

І це попри те, що у Кремлі обіцяли навіть показати так званий літак судного дня, який призначений для евакуації найвищого військового керівництва країни, а також для управління збройними силами в умовах війни, зокрема ядерної.

Офіційною причиною скасування повітряної частини параду в Москві назвали начебто погодні умови. Але через ті ж “погодні умови” повітряні війська також не взяли участі в парадах у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Мурманську, Новосибірську та Самарі.

Крім того, Кремль скоротив кількість військової техніки. Як повідомляло російське ВВС напередодні, у параді в Москві візьмуть участь 129 одиниць, хоча ще минулого року їх було 191.

* Зауважимо, що, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 25 650 військових, 1 145 танків, 2 764 бойові броньовані машини, 199 літаків та 158 гелікоптерів.

Не була оголошена і загальна мобілізація в Росії. Хоча іноземні спецслужби припускали такий розвиток подій. Але дещо традиційне у цьогорічному параді таки було – це виступ президента РФ Володимира Путіна. Хоча і він тривав недовго.

Зараз дивляться

Значну частину своєї промови він присвятив війні в Україні, вкотре повторивши ту саму мантру – повномасштабне російське вторгнення було “вимушеним заходом”. За словами Путіна, Росія у такий спосіб “дала попереджувальну відсіч агресорам”.

Тому дії Москви президент РФ назвав “вимушеним, своєчасним і єдиним правильним рішенням”.

Також Путін не оминув увагою НАТО у своєму виступі і звинуватив блок у тому, що він “розпочав активне військове освоєння прилеглих до РФ територій”.

Згадав Путін і про “неонацистів”, яких він бачить у кожному українцеві. За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну все вказувало на те, що “зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим”.

Тому, на думку очільника Кремля, Збройні сили РФ і так звані ополченці Донбасу “воюють за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової. Щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам”.

Але всі ці тези від російського президента вже лунали 24 лютого 2022 року, коли на ранок почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну.

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Реакція України

В Україні також відреагували на промову Путіна на параді в Москві. Так, у Міністерстві закордонних справ святкування 9 травня в Росії назвали пропагандистським шоу, яке не має нічого спільного з пам’яттю про Другу світову війну.

We call on the int’l community to take Russia’s May 9th celebrations for what they are: propaganda shows having nothing to do with WWII commemoration. Who marches through Red Square today? ▶️#ArmUkraineNow #WeRememberTheFact pic.twitter.com/pWxpjjmgTD — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) May 9, 2022

Зі свого боку радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на звинувачення президента РФ у тому, що країни НАТО начебто збиралися нападати на Росію. Він наголосив, що у цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ.

Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022

Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів промову Путіна на параді в Москві назвав нудною і ознакою слабкості його режиму.

– Від Путіна потрібно завжди чогось очікувати. Оскільки він завжди готовий створити щось погане для світу та України. В його промові на параді в Москві дійсно не було нічого нового. Як на мене, ця промова була нудною. Однак повторення всіх його сенсів свідчить про те, що він буде йти далі. Путін і далі бачить Україну штучною державою. Він знову говорив про історичні землі. Знову намагався побудувати свою міфологію про історію, – пояснив Клімкін.

Також Павло Клімкін зауважив, що не варто шукати оптимізм у тому, що Путін на параді в Москві не оголосив якісь сенсаційні речі.

– Єдине, що я почув у цій промові, що є реальною ознакою слабкості, так це те, що Путін хоче знову домовлятись із Заходом. Він знову називає Росію сильною та суверенною країною, що звучить як виправдання. Тому радіти з його нудної промови не варто, – переконаний дипломат.

Тим часом українські експерти та політологи зазначають, що у промові Володимира Путіна на параді в Москві не прозвучало нічого нового. Він озвучив ті ж самі тези, що всі вже чули раніше – без конкретики, зате з виправданнями своїх злочинних дій в Україні.

Фото: Кремль