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Факти / Світ / Росія

Все це вже було: як оцінюють промову Путіна на параді в Москві

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Все це вже було: як оцінюють промову Путіна на параді в Москві

Цьогоріч 9 травня у Москві відбувся традиційний парад. Однак він суттєво відрізнявся від попередніх років. Так, цього року парад у Москві пройшов без авіації.

І це попри те, що у Кремлі обіцяли навіть показати так званий літак судного дня, який призначений для евакуації найвищого військового керівництва країни, а також для управління збройними силами в умовах війни, зокрема ядерної.

Офіційною причиною скасування повітряної частини параду в Москві назвали начебто погодні умови. Але через ті ж “погодні умови” повітряні війська також не взяли участі в парадах у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Мурманську, Новосибірську та Самарі.

Крім того, Кремль скоротив кількість військової техніки. Як повідомляло російське ВВС напередодні, у параді в Москві візьмуть участь 129 одиниць, хоча ще минулого року їх було 191.

* Зауважимо, що, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 25 650 військових, 1 145 танків, 2 764 бойові броньовані машини, 199 літаків та 158 гелікоптерів. 

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Не була оголошена і загальна мобілізація в Росії. Хоча іноземні спецслужби припускали такий розвиток подій. Але дещо традиційне у цьогорічному параді таки було – це виступ президента РФ Володимира Путіна. Хоча і він тривав недовго.

Зараз дивляться

Значну частину своєї промови він присвятив війні в Україні, вкотре повторивши ту саму мантру –  повномасштабне російське вторгнення було “вимушеним заходом”. За словами Путіна, Росія у такий спосіб “дала попереджувальну відсіч агресорам”.

Тому дії Москви президент РФ назвав “вимушеним, своєчасним і єдиним правильним рішенням”.

Також Путін не оминув увагою НАТО у своєму виступі і звинуватив блок у тому, що він “розпочав активне військове освоєння прилеглих до РФ територій”.

Згадав Путін і про “неонацистів”, яких він бачить у кожному українцеві. За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну все вказувало на те, що “зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим”.

Тому, на думку очільника Кремля, Збройні сили РФ і так звані ополченці Донбасу “воюють за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової. Щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам”.

Але всі ці тези від російського президента вже лунали 24 лютого 2022 року, коли на ранок почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну.

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Реакція України

В Україні також відреагували на промову Путіна на параді в Москві. Так, у Міністерстві закордонних справ святкування 9 травня в Росії назвали пропагандистським шоу, яке не має нічого спільного з пам’яттю про Другу світову війну.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на звинувачення президента РФ у тому, що країни НАТО начебто збиралися нападати на Росію. Він наголосив, що у цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ.

Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів промову Путіна на параді в Москві назвав нудною і ознакою слабкості його режиму.

– Від Путіна потрібно завжди чогось очікувати. Оскільки він завжди готовий створити щось погане для світу та України. В його промові на параді в Москві дійсно не було нічого нового. Як на мене, ця промова була нудною. Однак повторення всіх його сенсів свідчить про те, що він буде йти далі. Путін і далі бачить Україну штучною державою. Він знову говорив про історичні землі. Знову намагався побудувати свою міфологію про історію, – пояснив Клімкін.

Також Павло Клімкін зауважив, що не варто шукати оптимізм у тому, що Путін на параді в Москві не оголосив якісь сенсаційні речі.

– Єдине, що я почув у цій промові, що є реальною ознакою слабкості, так це те, що Путін хоче знову домовлятись із Заходом. Він знову називає Росію сильною та суверенною країною, що звучить як виправдання. Тому радіти з його нудної промови не варто, – переконаний дипломат.

Тим часом українські експерти та політологи зазначають, що у промові Володимира Путіна на параді в Москві не прозвучало нічого нового. Він озвучив ті ж самі тези, що всі вже чули раніше – без конкретики, зате з виправданнями своїх злочинних дій в Україні.

Фото: Кремль

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