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Факти / Світ / Росія

Кремль вирішив мобілізувати військових з Криму, які зрадили Україну у 2014 році

Юля Захарченко, редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

Прихована мобілізація у Росії провалилася, проте країна-агресор знайшла новий спосіб для залучення солдатів до Збройних сил Російської Федерації. Кремль вирішив задіяти військових з Криму, які зрадили Україну у 2014 році.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначив, що загалом Україну зрадило близько 14 тис. військових. За вісім років багато з них пішли зі служби, але зараз чоловіків примусово мобілізують. Ними поповнюють розбиті російські бригади, які намагаються відновитися у Криму.

– У квітні організували примусову мобілізацію у “ЛДНР”. Люди почали ховатися, а на фронті ці солдати розбігалися під час перших обстрілів. Кремль знайшов нове рішення – мобілізація кримських зрадників 2014 року, – зазначив радник глави МВС.

За його словами, зрадники України не підлягають обміну. Їх судитимуть за чинним Кримінальним кодексом за статтею про державну зраду, покарання за яку передбачає до 15 років позбавлення волі.

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– Зрадники не підлягають обміну. Вони проходять за статтею 111 (Державна зрада) та будуть засуджуватись до 15 років ув’язнення, – запевнив радник міністра внутрішніх справ.

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