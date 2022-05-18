Травень, 18 в 18:11

Російський регулятор інформаційних технологій та масових комунікацій Роскомнагляд намагається скаржитися на англомовну інтернет-енциклопедію Вікіпедія через статті, що висвітлюють війну Росії проти України.

Про це повідомив Twitter-акаунт Російська Вікіпедія.

– Роскомнагляд дістався англійської Вікіпедії. Сьогодні прийшли повідомлення щодо статей “2022 Russian invasion of Ukraine” (2022 Російське вторгнення в Україну, – Ред.) та “Rashism” (Рашизм, – Ред.). Претензії ті самі: недостовірна інформація про втрати, атаки на цивільне населення, цілі та форму “спецоперації”, – йдеться у повідомленні.

Це не вперше, коли російський регулятор намагається втрутитися у діяльність інтернет-енциклопедії. Раніше Роскомнагляд погрожував заблокувати Вікіпедію за статтю про події в Україні, правда, тоді йшлося про російськомовну сторінку.

Зараз дивляться

Починаючи з 24 лютого 2022 року, російська влада активно взялася за регулювання інформації в російськомовному просторі. Так, з перших днів війни в Росії тим чи іншим чином закрили або призупинили діяльність усіх незалежних засобів масової інформації, зокрема телеканалу Дождь, радіо Ехо Москви та видання Новая газета.

Водночас Роскомнагляд вимагав від російських ЗМІ видалити матеріали, в яких війна називається війною, змушуючи натомість називати воєнні дії “спецоперацією”.

Вимога до російських медіа подавалася в ультимативній формі, мовляв, якщо видання, які отримали попередження, не видалять матеріали з “недостовірною інформацією”, доступ до них обмежать. Крім того, низці російських ЗМІ погрожували відповідальністю за відмову від співпраці.

Джерело: Русская Википедия