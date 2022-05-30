Погрожують переселяти на Далекий Схід: сім’ї окупантів, які воюють в Україні, тримають в заручниках

Травень, 30 в 12:03

У західному військовому окрузі Росії родинам окупантів, які воюють в Україні, заборонили залишати територію країни.

Якщо загарбники відмовлятимуться виконувати бойові завдання, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони Далекого Сходу РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. За його інформацією, командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, доки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

Воєнна розвідка України оприлюднила список воєнних злочинців-військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром Пушкін, м. Санкт-Петербург).

Окупантам нагадали, що всіх буде притягнуто до відповідальності за злочини проти мирного населення України.