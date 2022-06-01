Червень, 01 в 10:37

У Росії в Іванівській області Тейковська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення проводить військові навчання із залученням автономних пускових установок стратегічних ракетних комплексів Ярс.

За інформацією Міноборони РФ, у них беруть участь близько 1 тис. військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.

– Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони, – повідомили у відомстві.

Ракетні війська стратегічного призначення – головний компонент стратегічних ядерних сил РФ. Вони призначені для ядерного стримування можливої агресії.

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Основу угруповання цих військ становлять комплекси Ярс у шахтному та мобільному варіантах. За інформацією російських ЗМІ, Ярс здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. км.