Росія проводить військові навчання з ядерними комплексами
У Росії в Іванівській області Тейковська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення проводить військові навчання із залученням автономних пускових установок стратегічних ракетних комплексів Ярс.
За інформацією Міноборони РФ, у них беруть участь близько 1 тис. військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.
– Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони, – повідомили у відомстві.
Ракетні війська стратегічного призначення – головний компонент стратегічних ядерних сил РФ. Вони призначені для ядерного стримування можливої агресії.
Основу угруповання цих військ становлять комплекси Ярс у шахтному та мобільному варіантах. За інформацією російських ЗМІ, Ярс здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. км.