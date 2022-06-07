Погрожують невиплатою компенсації: в РФ примушують мовчати родини загиблих з крейсера Москва

Червень, 07 в 12:18

У Росії родини моряків з крейсера Москва, який знищили українські військові, примушують замовчувати інформацію щодо своїх загиблих родичів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, за інформацією якого, соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері, продовжує зростати.

Щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана Чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів.

Зараз дивляться

За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

За інформацією розвідки, у Севастополі під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків будинок офіцерів флоту навіть охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців.

До слова, частина родичів на знак протесту на зустріч з командуванням флоту не прийшла.